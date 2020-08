Winkelen met twee redt de solden op het nippertje: “Portemonnees gaan eindelijk open”

De laatste soldenweek heeft voor heel wat Hasseltse textielhandelaars nog flink wat goedgemaakt. Vooral de afschaffing van het ‘alleen winkelen’ deed de weegschaal overhellen naar ‘geslaagd’. “Het grootste gedeelte van de oude stock is weg, weg kunnen met een propere lei herbeginnen”, klink het.

Zaterdag was het behoorlijk druk in de Hasseltse binnenstad. Heel wat mensen waagden zich aan hun laatste kans om koopjes te doen. “Zeker nu de prijzen echt gezakt zijn en we weer met het gezin de stad ...