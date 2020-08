De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) vertrekt zondagnamiddag (15u10) vanuit polepositie tijdens de Grote Prijs van België. Dit is de zevende manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

De Britse wereldkampioen en WK-leider toonde zich zaterdagnamiddag de snelste in de kwalificatiesessie op het circuit van Spa-Francorchamps. Met een ronde in 1:41.252 (een baanrecord) was de 35-jarige ...