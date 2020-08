Vliegtuigje stort neer in buurt van vliegveld Kiewit: piloot overleden

Hasselt -

Om iets voor half vier zaterdagmiddag is een klein vliegtuig neergestort in de buurt van het vliegveld van Hasselt. De piloot, een Limburger, is hierbij omgekomen. Het eenpersoonsvliegtuigje kreeg vlak na het opstijgen problemen met de motor. De piloot heeft na het opstijgen rechtsomkeer gemaakt. Het toestel raakte de nok van een dak en crashte in een tuin.