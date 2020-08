Grieks-Turkse spanningen: Turkije begint schietoefeningen voor zuidkust

Turkije is zaterdag met militaire oefeningen begonnen voor de kust bij Anamur, circa 420 kilometer ten zuiden van Ankara. Het gaat volgens de Turkse autoriteiten om een stuk van de Middellandse Zee waar tot 11 september zal worden geschoten in het kader van de oefening. Donderdag kondigde Ankara aan dat er militaire oefeningen komen in een zone oostelijker. Die moeten dinsdag en woensdag plaatsvinden.