Eerste grote internationale triatlon na corona noodgedwongen stopgezet… door onweer

Pieter Heemeryck krijgt dit jaar niet de kans om de Challenge triatlon in het Zwitserse Davos voor de tweede maal op rij op zijn naam te schrijven. De organisatie zette de wedstrijd zaterdag na een halfuur stop wegens de slechte weersomstandigheden.

De Leuvenaar had na de 1.900 meter zwemmen een voorsprong van een minuut op een andere favoriet, de Duitser Sebastian Kienle. Maar na amper twee van de 54,4 fietskilometers staakte de organisatie de wedstrijd, wegens een onweer in de Flüelapas.

We kregen de Leuvenaar al aan lijn nadat hij een uur na de stopzetting toch de Flüelapas was opgereden. “Ik had nog te veel adrenaline en ben dan toch nog even op de fiets opgesprongen om die kwijt te geraken”, zei Heemeryck. “Ik ben nu wel aan het bibberen van de kou want het was hard aan het regenen. Nu was het doenbaar, het zou een heroïsche race geweest zijn. Maar daarstraks was er blijkbaar een gigantisch onweer boven die bergpas en zou het niet verantwoord geweest zijn om verder te racen. Het was echt raar. Vlak voor de start was er vanuit het niets een erg luide donderslag, maar we mochten toch het water in. Tijdens ons zwemnummer was het blijkbaar super hard aan het donderen, maar daar hebben we uiteraard niks van gemerkt. Na twee kilometer op de fiets stond er plots een motard op de weg die ons tegenhield. Niemand begreep het eerst. ‘Dit kan toch niet?’, dacht ik. Maar ik heb wel begrip voor de beslissing. Jammer, want ik was goed vertrokken en voelde mij ook super sterk op de fiets. Ik was al héél vroeg afgereisd naar Zwitserland om de coronamaatregelen te kunnen naleven en was blij dat er eindelijk een grote internationale wedstrijd was, maar het mag opnieuw niet zijn. Op naar de volgende wedstrijd dan maar. Dat wordt allicht de Ironman 70.3 Les Sables d’Olonne, op 6 september in Frankrijk.” Als die niet zou doorgaan - de coronacijfers in Frankrijk kleuren immers bloedrood - zou Heemeryck volgend weekend ook in Polen aan de start kunnen komen.