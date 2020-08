Ronaldo en Messi in één ploeg? L’Equipe: “Juventus zoekt toenadering tot Messi”

De Franse sportkrant L’Equipe heeft zaterdag naar buiten gebracht dat Juventus “discrete toenadering” tot Lionel Messi heeft gezocht. De Argentijnse superster wil Barcelona na een dramatisch seizoen verlaten. Bij Juventus zou Messi ploegmaat worden van zijn eeuwige concurrent voor de titel van beste speler ter wereld, Cristiano Ronaldo.

LEES OOK. “Als Messi weggaat, moet Barça 14 nieuwe spelers kopen”

“Messi en Ronaldo zijn sportieve rivalen, maar ze respecteren elkaar en schatten elkaar hoog in”, schatte L’Equipe de situatie in. “Tesamen zouden ze alle kansen hebben om de Champions League nog eens te winnen.” L’Equipe voegde er wel aan toe dat Manchester City, en coach Pep Guardiola, nog steeds de grootste kans hebben om Messi binnen te halen.

De Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo schreef zaterdag dan weer op haar voorpagina dat Barcelona nooit zal toestaan dat Messi voor een schappelijk bedrag of zelfs gratis de deur zou kunnen uitlopen. “Hij is niet te koop”, liet de krant optekenen. Messi’s contract loopt af in juni 2021. De overeenkomst omvat een opstapclausule van 700 miljoen euro. De Argentijn had ook een clausule in zijn contract staan om de club gratis te kunnen verlaten. Die verliep volgens de Catalanen echter in juni. Messi claimt dat door de coronacrisis het seizoen werd verlengd en dus automatisch ook de clausule.

Tot slot is ook PSG een kanshebber om Messi binnen te halen. Zijn goede vrienden Angel Di Maria en Neymar zouden, volgens Mundo Deportivo, zelfs telefonisch al op Messi hebben ingepraat om de overstap te maken naar Parijs.