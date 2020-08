Dit weekend staat op het circuit van Spa-Francorchamps de Grote Prijs van België op het programma. Het is een van de favoriete circuits van heel wat F1-rijders, maar ook in de F2 is het parcours geliefd. In de klasse net onder de F1 pakte de Japanner Yuki Tsunoda de poleposition, voor Nikita Mazepin en Nobuharu Matsushita. Mick Schumacher start vanaf plek zeven.