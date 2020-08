De epidemie daalt, maar nog niet in Limburg

Hasselt - De laatste zeven dagen hebben 169 Limburgers positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging met 33 gevallen. Er zijn nog drie Belgische provincies waar de epidemie in een stijgende lijn zit.

Over de laatste periode werden in ons land gemiddeld 444,7 coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling met 13 procent. Er sterven nog iedere dag 4,9 mensen aan het virus. Drie in de ziekenhuizen en 1,9 in de woonzorgcentra. Er verblijven momenteel nog 253 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is een daling met 61 mensen in vergelijking met een week eerder. 77 mensen zijn gehospitaliseerd in de ICU-afdeling en 44 worden beademd. Dagelijks worden er meer dan 19.500 testen uitgevoerd en 3 procent van die testen blijkt positief.

Het aantal besmettingen neemt nog toe in drie provincies: Limburg, Henegouwen en Waals-Brabant. Met 33 gevallen is de stijging in onze provincie het hoogst en zitten we volgens de berekeningen van Sciensano ook met het hoogste reproductiegetal. Het getal dat de besmettingsgraad weergeeft zit op 1,044. Dat getal zou onder de 1 moeten zitten voor een gunstige evolutie.

Limburg

In Limburg zijn er 169 besmettingen bijgekomen. Er testen 33 Limburgers méér positief dan in de vorige periode. De besmettingsgraad blijft hoog in Maasmechelen met 37 gevallen en Genk met 24 positieve testen. In Maasmechelen heeft dat te maken met de besmetting van 20 Portugese seizoensarbeiders die in een kasteel verblijven. Voor Genk is er een stijging met 3 gevallen. Ook in Sint-Truiden kwamen er 2 nieuwe besmettingen bij.

Diepenbeek is niet langer coronavrij door 1 besmet persoon. Vijftien andere Limburgse gemeenten zijn dat wel. Bocholt, Kinrooi en Zutendaal zijn al een hele tijd coronavrij, maar de absolute kampioen is Wellen waar al sinds eind juli geen enkele besmetting met het virus is vastgesteld.

In de ziekenhuizen zijn er geen problemen. Er liggen nog 7 mensen met covid-19 in de Limburgse ziekenhuizen waarvan 2 op de afdeling intensieve zorgen.