Sterren reageren op plotse overlijden Black Panther-acteur

Boseman in februari 2019 toen hij al drie jaar in behandeling was voor darmkanker Foto: REUTERS

Hollywood is in rouw na het overlijden van Chadwick Boseman dat zaterdagochtend bekend werd gemaakt. Sterren reageren massaal op Twitter over het talent en charisma van Boseman.

LEES OOK. Black Panther-acteur Chadwick Boseman (43) gestorven aan kanker

"Wat een man, wat een immens talent." "Dit is een verpletterende slag." "Wat een zachtaardig getalenteerde ziel." Regisseur Jordan Peele, acteur Mark Ruffalo en Oprah Winfrey waren maar enkele van de Hollywoodfiguren die hun treurnis uitten om het verlies van acteur Chadwick Boseman op Twitter.

Belgische regisseur Fabrice Du Welz

"De ware kracht van Chadwick Boseman was groter dan eender wat we op het scherm zagen", tweette Amerikaans presidentskandidaat Joe Biden. "Hij inspireerde generaties en toonde hen dat ze alles konden zijn wat ze willen - zelfs superhelden."

Oprah prees hem voor zijn kracht en waardigheid. “Tussen de chemo en de operaties door bleef hij tonen wat excelleren is. De moed en de kracht dat daarvoor nodig is, is immens. Dit is hoe waardigheid eruitziet.”

Ook een Belgische regisseur haalde herinneringen aan hem op: Fabrice Du Welz had Boseman in de hoofdrol van zijn uitstap naar Hollywood, Message from the king. "Ik denk aan al wat hij had kunnen bereiken, produceren, liefhebben, leven, schrijven en regisseren", aldus Du Welz op Instagram. "Chadwick was een uitzonderlijk persoon. Ik had het geluk zijn pad te kruisen en zou maar al te graag een nieuw avontuur met hem hebben beleefd."

Marthin Luther King III

"Chadwick Boseman bracht geschiedenis tot leven op het grote scherm, van Jackie Robinson en James Brown tot Thurgood Marshall", schreef activist Marthin Luther King III, oudste zoon van Martin Luther King Jr. "Als Black Panther was hij ook een superheld voor velen. En ondanks zijn strijd van vier jaar tegen kanker, bleef hij vechten en inspireren. Hij zal gemist worden."