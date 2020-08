Agenten vrezen dat ze lichaam van jonge vrouw zullen vinden, maar het slachtoffer is... een sekspop

Agenten uit Bangkok vreesden dat ze het lichaam van een jonge vrouw zouden ontdekken na een verontrustende oproep over een verdachte doos. Toen ze de doos voorzichtig hadden geopend, lachten ze van opluchting. Het slachtoffer was namelijk een sekspop. “Een Japanse sekspop, bleek uit grondig onderzoek”, klinkt het.

Een inwoner van een dorp nabij de luchthaven van Bangkok had de doos gezien en de hulpdiensten gebeld. “Een doos vol organen”, zei de man aan de telefoon, waardoor de agenten het ergste vreesden. Ter plekke ontdekte de politie de doos. Ze dachten dat er een jonge vrouw inzat, die vermoord was en daarna brutaal gedumpt.

Het ‘lijk’ was dubbelgevouwen, was naakt, had lang zwart haar en was in een witte doek gewikkeld. Met een bang hart knipten de agenten de stof los, maar even later moesten ze lachen van opluchting. “Na een grondig onderzoek konden we vaststellen dat het een Japanse sekspop was”, klinkt het bij de politie. “De pop was even groot als een echte vrouw. Het adres op de doos wordt niet meegedeeld.”

De man die de politie belde, mocht de pop mee naar huis nemen om het seksspeeltje weg te gooien. Dat heeft hij naar eigen zeggen gedaan, en maar goed ook: seksspeeltjes zijn volgens de Thaise overheid obsceen en zijn dan ook verboden. Ook toeristen mogen ze niet meenemen als ze naar het land reizen.