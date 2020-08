De wapenvondst bij de Hells Angels en de rechtszaak rond mogelijk gesjoemel door ex-burgemeester van Bree Jaak Gabriëls zijn enkele van de opvallende rechtszaken van het komende gerechtelijk jaar in Limburg.

Volgende week vrijdag, op 4 september, buigt de raadkamer in Hasselt zich over de zaak Sanda Dia, de ingenieursstudent die tijdens een doop van de elitaire studentenclub Reuzegom in 2018 het leven liet ...