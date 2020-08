De vijfklapper van maandag tegen Seraing mag absoluut geen vervolg krijgen. Kapitein Glenn Neven (30) beseft dat met open vizier strijden in 1B veel risico’s inhoudt.

Scoren, maar er vijf incasseren. Ben je dan tevreden?

“Uiteraard was ik niet tevreden. Mijn doelpunt had totaal geen waarde. Het attractieve spel is een manier van spelen die de technische staf wil implementeren ...