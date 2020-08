Ophef voor de start van de Tour: teams worden toch uitgesloten bij twee positieve gevallen binnen het team

Teams in de Tour de France zullen dan toch uitgesloten worden indien ze binnen de week twee positieve coronagevallen opmerken binnen het team, met de omkadering inbegrepen. Dat bevestigde Tourdirecteur Christian Prudhomme zaterdagmorgen en is geen goed nieuws voor de Lotto-ploeg.

De Internationale Wielerunie (UCI) had vrijdag deze maatregel nog versoepeld. Voor de UCI was een uitsluiting pas nodig indien twee van de acht renners positief zouden testen. Prudhomme verwees zaterdagmorgen echter naar de interministeriële crisiscel van de Franse overheid als opdrachtgever. “We blijven bij twee positieve gevallen binnen zeven dagen bij de dertig personen in de ploegbubbel”, zei de sterke man van organisator ASO.

De beslissing van Prudhomme is geen goed nieuws voor de ploegen, die zich eerder hadden verzet tegen de strenge maatregel. Zo zou voor Lotto Soudal de Tour mogelijk al voor de start voorbij zijn geweest omdat het team twee “niet-negatieve testen” liet optekenen. De twee personeelsleden werden, samen met hun twee kamergenoten, naar huis gestuurd. Wat er nu met de Lotto-ploeg zal gebeuren is nog onduidelijk. De volgende algemene en verplichte testronde in de Tour vindt pas op de eerste rustdag plaats.

Code rood in Nice

Startplaats Nice kampt met een fors stijgend aantal coronabesmettingen en is momenteel code rood. Het aantal coronabesmettingen dat dagelijks in Frankrijk wordt vastgesteld, stijgt “exponentieel”. Daarvoor waarschuwen de Franse gezondheidsautoriteiten. Op vrijdag werden er meer dan 7.379 nieuwe besmettingen gemeld.

Donderdag ging het nog om 6.111 besmettingen en woensdag om 5.429. Het gaat vrijdag om het hoogste aantal besmettingen sinds er op grote schaal getest wordt in het land. De voorbije dagen is de grens van 4.000 nieuwe besmettingen verschillende keren overschreden.

In de risicogebieden nemen de aantallen patiënten in ziekenhuizen en op intensivecareafdelingen toe. De regering heeft 21 departementen in het land als risicogebied aangemerkt. In Frankrijk heeft de coronapandemie tot dusver al meer dan 30.500 levens geëist. In veel steden, waaronder Parijs, geldt een mondmaskerplicht in de open lucht.