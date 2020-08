In alle stilte heeft de Limburgse parketmagistraat Dominiek Renotte (50) zijn functie weer opgenomen. Vorig jaar belandde hij ruim twee maanden in de gevangenis in het kader van een gerechtelijk onderzoek. De magistraat werd op non-actief gezet maar de tuchtraad van de magistratuur heeft de schorsing van Renotte op 24 juli opgeheven.