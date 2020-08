Raonic - Djokovic is finale van toernooi van Cincinnati

De Canadees Milos Raonic (ATP 30) heeft zich vrijdag in New York geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati (hard/4.222.190 dollar). ‘s Werelds nummer een Novak Djokovic is zijn tegenstander in de eindstrijd.

Raonic klopte in de halve finales de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 38 minuten.

De Canadees treft in de finale ‘s werelds nummer een Novak Djokovic. De Serviër klopte in zijn halve finale niet zonder moeite de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 12) in drie sets: 4-6, 6-4 en 7-6 (7/0). De partij nam 2 uur en 59 minuten in beslag.

De 29-jarige Raonic maakt in New York jacht op zijn negende titel. Zijn vorige triomf dateert al van 2016, toen hij zegevierde in Brisbane. Zijn laatste finaleplaats is al van 2018 in Stuttgart geleden. De 33-jarige Djokovic won in zijn loopbaan al 79 titels, waarvan twee dit jaar voor de uitbraak van de coronacrisis (Dubai en de Australian Open).