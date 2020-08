15 jaar na datum opvolger voor Limburgse vogelposter

Gedeputeerde Bert Lambrechts – bevoegd voor Milieu en Natuur – zet onze tuinvogels volop in de kijker. Vijftien jaar na de eerste ‘Vogelposter’ komt hij met een geactualiseerde versie. “Mensen beseffen nog te weinig hoeveel vogels er in de tuin of op het terras zitten. Met wat eenvoudige lokmiddeltjes kan je vanuit je zetel simpelweg de eerste stappen zetten als ‘vogelkijker’. Zo’n poster is bij het bepalen van de soort een uitstekend hulpmiddel.”