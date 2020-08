Nog een laatste rondje

Zo. Ze kunnen de kast in, mijn schrijf- en wandelschoenen. De naam die ik op de zijkant van mijn sneakers liet graveren, houdt stand. ’Philippe le Hardi’ is niet voor niets Filips de Stoute. Maar de zolen heb ik er zo goed als af gelopen. De hele zomer lang brachten ze me naar alle Bourgon­dische uithoeken van Vlaanderen. Nu blik ik nog één keer terug. Dit zijn de niet te missen hoogtepunten van mijn Bourgondische tijdreis in kaart gebracht. En we gooien er nog een prequel en een sequel bovenop, in Male en in Lier. Gaat u nog eens mee?