Eén kasteel mag ik u niet onthouden. Het bleef wat links liggen in onze tijdreis, omdat het in de Bourgondische tijd om de haverklap geplunderd werd. Maar in het kasteel van Male, bij Brugge, liggen eigenlijk ook de wortels van heel ons verhaal. Het was hier dat Margaretha van Male opgroeide, de vrouw die later huwde met ­Filips de Stoute, en zo de Bourgondiërs naar onze contreien haalde.