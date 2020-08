Een Tour in september. Hadden ze hem een jaar geleden gezegd dat het omhoog zou regenen, Eddy Merckx zou het sneller geloofd hebben. Op zijn 75ste staat ook de grootste aller tijden voor de “raarste Tour” die hij ooit meemaakte. Zijn honger is er niet minder groot om. “Iedereen is in onzekerheid, iedereen is zenuwachtig, het gaat iets heel speciaals worden.”