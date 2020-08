“Nooit eerder was ik zo aan vakantie toe als enkele weken geleden”, geeft Peter Croonen toe. Tien bedrijven (mee) aansturen en zowel de Pro League als KRC Genk leiden, hadden hem in deze moeilijke maanden gesloopt. Maar na een zuurstofkuur in de Pyreneeën blijkt hij weer klaar voor een vier uur durend gesprek.