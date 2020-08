Zijn tweede naam, Mananga, is ook een rivier in de Filipijnen. Toepasselijk, want de loopbaan van Jonathan Buatu (26) kronkelt zich als een rivier door België, Engeland en Portugal. “Kevin Muscat wilde me er graag bij, dat gaf de doorslag”, zegt de man die tegen Eupen wellicht de geschorste Jorge Teixeira vervangt.