Limburgse corona-afdelingen waren nooit zo leeg, maar te vroeg voor versoepelingen

Hasselt - Momenteel liggen er nog amper zeven coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de coronacrisis in maart. Toch is dat volgens experten nog geen reden om de maatregelen te versoepelen.

Dagelijks geraken er 24 Limburgers besmet met het coronavirus. Een week geleden waren er dat nog minder dan 20. In Heusden-Zolder en Beringen, tot voor kort twee grote ‘zorgenkindjes’, lijkt de situatie wel weer onder controle. Heusden-Zolder zakt onder de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners, Beringen is daar ook naar op weg. In 17 Limburgse gemeenten zijn al minstens één week geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld.

Twee coronapatiënten mochten woensdag het Jessa Ziekenhuis in Hasselt verlaten. Zo blijven er in de Limburgse ziekenhuizen nog zeven patiënten over. Dat aantal schommelt al sinds begin augustus rond de tien, maar bereikt nu dus een nieuw laagterecord. Nog minder dus dan in de eerste week van juli, toen er in onze provincie dagelijks amper een handvol nieuwe besmettingen bijkwam. Ook nationaal zakt het aantal ziekenhuisopnames fors. Gemiddeld worden er elke dag 19 besmette patiënten opgenomen. Dat is een derde minder dan een week geleden.

Twintigers en dertigers

In het Jessa Ziekenhuis liggen momenteel nog twee patiënten met Covid-19. Al is het daarom niet zeker dat zij omwille van het coronavirus opgenomen werden. Wie bijvoorbeeld op spoed belandt met een hartprobleem en daar positief test op het virus, zal een aparte Covid-kamer krijgen op de afdeling cardiologie. “Dat is de reden waarom we op verschillende afdelingen enkele kamers vrijhouden”, zegt Jessa-woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Voor het overige draaien de personeelsleden hun normale post, het is niet zo dat iemand hier met z’n vingers zit te draaien in afwachting van coronapatiënten.”

“De mensen die nu besmet raken, zijn vooral twintigers en dertigers”, verklaart viroloog Marc Van Ranst het lage aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. “In de eerste golf zaten daar nog veel zeventig- en tachtigplussers bij. De leeftijdsverdeling is dus compleet anders. Die jongeren komen minder snel in het ziekenhuis terecht. Bovendien hebben we in maart en april rampen meegemaakt in de woonzorgcentra. Die zijn nu veel beter gewapend. Ook de ouderen zelf zijn nog steeds erg op hun hoede. De meeste zeventigers en tachtigers zijn enorm voorzichtig, en volgen de maatregelen bijna op het religieuze af. Zij zullen niet snel zeggen dat het allemaal zo erg niet is, en maar goed ook.”

Parameter

Bij gebrek aan voldoende testen gold het aantal ziekenhuisopnames in de eerste golf als dé betrouwbare parameter om de omvang van de pandemie in te schatten. Als de ziekenhuizen toen dergelijke cijfers hadden kunnen publiceren, had dat ongetwijfeld tot een hoerastemming geleid. En toch vinden experten het nu te vroeg om de maatregelen los te laten. “We staan nog steeds voor grote uitdagingen”, zegt microbioloog Herman Goossens. “Er geraken nog weinig ouderen besmet, maar wanneer het aantal besmette jongeren toeneemt, zal die drempel richting de oudere generaties vroeg of laat overschreden worden. Daarom moeten we de huidige maatregelen blijven respecteren. Door heel veel te testen moeten we de verspreiding ook zo snel mogelijk opsporen.”

“Dat er veel jongeren besmet raken, is naar mijn mening inderdaad geen drama”, vult Van Ranst aan. “Zij kweken op die manier immers een vorm van groepsimmuniteit. Maar in de Verenigde Staten hebben we al gezien dat die verspreiding vanaf een bepaald punt toch doorsijpelt van de jongeren naar de ouderen. En daar ben ik wel bang voor.”

Geen verzwakking

Het lage aantal patiënten in de ziekenhuizen wijst volgens de experten in ieder geval niet op een verzwakking van het virus. “Dat zou een verklaring kunnen zijn op veel langere termijn”, zegt Van Ranst. “Andere coronavirussen zijn na verloop van tijd geëvolueerd naar simpele verkoudheden. Maar daarvoor is het nu nog veel te vroeg.”

Goossens: “Het virus is nog niet veranderd. We moeten ons dan ook voorbereiden op een worstcasescenario in de winter, met een golf die mogelijk nog erger is dan de eerste.”