Peter Sagan hoopt op geel in de Tour: “We zullen zien of ik de beklimmingen kan overleven”

Peter Sagan heeft zijn zinnen gezet op de gele trui in de openingsrit in Nice. De kopman van BORA-hansgrohe vindt er een parcours op maat. “De ritzege betekent ook het geel”, zei hij op een persmoment in Nice. “Dus het zou wel een mooie extra betekenen.”

In de openingsrit krijgen de renners twee gecategoriseerde klimmetjes van derde categorie te verwerken en nog heel wat andere heuvels. Na de laatste moeilijkheid is het nog zo’n 30 km naar de finish. Wordt het een massasprint of niet? En pakt hij nog eens de gele trui, eerder droeg hij hem al in 2018 en in 2016.

“We zullen zien of ik de beklimmingen kan overleven”, aldus de drievoudige wereldkampioen. “Als dat lukt, doe ik mee om geel en waarom zou me dat niet lukken. Je moet geloven in jezelf. Ik weet niet of het een massasprint wordt, dat kan je niet voorspellen. Als het me dan niet lukt, wordt het lastiger om dat geel te veroveren, want op dag twee staat al meteen een stevige bergrit op het programma. Natuurlijk, misschien lukt het nog op dag drie, maar dan volgt wellicht een echte massasprint en is het ook niet gemakkelijk.”

Foto: EPA-EFE

Lastige Tour

Sagan won al zeven keer de groene trui en dat is ook nu een doel. “Het wordt een lastige Tour de France, maar ik ga er wel voor. Wie mijn concurrenten zijn? Dat weet ik nu nog niet. We zullen zien na één week.”

Hoe dan ook weet hij dat het een rare Tour wordt. “Met dit virus en de bubbel waarin we reizen wordt het onvoorspelbaar. Ik hoop dat we Parijs halen, het hangt af van hoe de mensen zich rond ons gedragen. Het zal alleszins een andere sfeer zijn in vergelijking met de vorige jaren. Dat kan je niet ontkennen, maar dat is nodig om het veilig te maken. De mensen kunnen van de koers genieten op tv.”