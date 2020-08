Seraing pakt leiding in 1B na spectaculaire tweede helft tegen Deinze

Het ambitieuze Deinze heeft op de tweede speeldag van de 1B Pro League een 0-2 voorsprong op het veld van FC Seraing uit handen gegeven. Seraing won in de toegevoegde tijd met 3-2, dankzij onder andere een doelpunt van Georges Mikautadze. De Luikenaars staan voorlopig alleen aan de leiding in 1B.

Ondanks enkele pogingen van Seraing-spits Georges Mikautadze, auteur van vier doelpunten op de eerste speeldag tegen SK Lommel, werd de eerste helft gedomineerd door de bezoekers uit Deinze. Dat resulteerde in twee doelpunten via eerst Siebe Blondelle in de 31e minuut en in de 50e Lennert Mertens. Mertens maakte vorig jaar 28 doelpunten met Deinze in 1e amateur.

Een heel ander beeld in de tweede helft. Seraing nam de wedstrijd opnieuw in handen en maakte snel een aansluitingstreffer via Moussa Gueye. Dit inspireerde goalgetter Mikautadze om in een volgende actie in de 54e minuut de 2-2 binnen te schieten. Het bleef een fel bevochten wedstrijd, waar Deinze verschillende kansen op de overwinning om de nek wrong. In de toegevoegde tijd bracht Gerald Kilota de thuisploeg in extase met de 3-2 winst en de leiderspositie. Deinze blijft achter met nul punten op zes.