Sp.a Bilzen is terug met een verjongd bestuur

Bilzen - Toen in 2018 zowat alle partijen kozen voor een nieuwe naam, besloot sp.a Bilzen zich te hervormen tot ‘Bilzen Bruist’. Maar na 36 jaar meerderheid werd de partij na de herverkiezingen verwezen naar de oppositie. “Met een verjongd bestuur grijpen we terug naar de basis, we komen weer thuis. Als Sp.a gaan we nu sleutelen aan een goed doordachte, toekomstgerichte werking”, stelt fractieleider Veerle Schoenmaekers.

Het socialistische hart heeft gebloed. Dat vertelt fractieleider Veerle Schoenmaekers. “Bij de herverkiezingen in juni 2019 werden we, na meer dan 36 jaar in de meerderheid, na de naamsverandering in ‘Bilzen Bruist’ verwezen naar de oppositie. Deze grote verkiezingsnederlaag raakte alle kandidaten en alle leden tot diep in het hart. Begin dit jaar heb ik de aanzet gegeven om de volledige partijwerking te vernieuwen. Op een algemene ledenvergadering werd dan het startsignaal gegeven voor de samenstelling van een vernieuwd, verjongd bestuur.” En ook de naam sp.a keert terug. “De open stadslijst Bilzen Bruist was ondanks alles een positief verhaal waar iedereen achter stond, maar er was bij de leden toch een gemis. Het voelde niet helemaal juist. Met sp.a Bilzen gaan we terug naar de basis, we komen weer thuis”, aldus een enthousiaste Schoenmaekers. Ook voorzitter Ronny Sonck is duidelijk: “Het voelde aan als verstoppertje spelen. We konden niet volledig onszelf zijn. Door terug naar de basis te gaan en te kiezen voor sp.a Bilzen zijn we eerlijker naar onszelf en naar alle Bilzenaren toe. We zijn socialisten en we zijn daar fier op. De geschiedenis toont trouwens aan dat socialisten altijd nodig zijn, ook in Bilzen.” Momenteel zetelt de partij met één zetel in de gemeenteraad. Maar de socialisten zien de toekomst positief tegemoet. Veerle Schoenmaekers: “We werken nu aan de uitwerking van een goed doordachte, toekomstgerichte werking. Belangrijk hierbij is dat we nog dichter bij de mensen willen staan. Dat betekent dat we zichtbaar en bereikbaar moeten zijn. De Bilzenaren moeten weer weten dat sp.a de partij is die echt inzit met het welzijn van alle mensen. Het is onze opdracht om er op toe te zien dat de huidige meerderheid niemand uitsluit. Eerst en vooral richten we ons tot onze leden. We zullen ze meer dan ooit betrekken en ze krijgen dan ook echt inspraak. Hoe dan ook gaan we voluit voor een levendige, positieve partij.” (JoGe)

Johnny Geurts