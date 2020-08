Anderlecht komt niet verder dan 2-2-gelijkspel bij KV Oostende

Een valse start. Anders kun je het debuut van Vincent Kompany als coach toch niet noemen. Na de 1-1 tegen Moeskroen speelde Anderlecht nu 2-2 gelijk tegen staartploeg Oostende. Paars-wit was slechts twintig minuutjes baas en da’s is pijnlijk. Het programma oogde makkelijk, maar met 1 op 6 is de weg naar de top is nog lang. Héél lang.