Red Alert van cultuurhuizen in heel België, ook in Markthallen Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - In heel België gaven cultuurhuizen vrijdagavond Red Alert. Dat was onder meer het geval in gemeenschapscentrum De Markthallen in Herk-de-Stad.

Het ging om een symbolische daad, omdat het vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector. De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling met andere sectoren van de maatschappij, zodat de cultuurhuizen opnieuw leefbaar(der) worden. De coronacrisis hakt er stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers, technici, … zijn zonder werk gevallen. In de live evenementensector is zich een gigantische ramp aan het afspelen, die het einde van een aantal activiteiten dreigt te betekenen, terwijl niemand die wenst. Extra steunmaatregelen zijn nodig. Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur geen samenleving. Het publiek snakt naar beleving en het o zo belangrijke gevoel van samenzijn.We kunnen in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook geen benadeling tegenover andere sectoren. Publiek en veiligheid komen in de cultuursector steeds op de eerste plaats.