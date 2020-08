Een grote, stralende glimlach. Dat had Melania Trump over voor haar stiefdochter Ivanka Trump, die voorbijliep na haar speech. Maar dat mooie moment duurde niet lang: haar uitdrukking verhardde vrijwel meteen. Op sociale media gaat de opmerkelijke blik van Melania viraal en lijkt het idee dat er een haar in de boter zit tussen de first lady en haar stiefdochter sterk te groeien.