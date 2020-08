Het laatste wapen van Trump is angst, met alle gevolgen van dien

‘Law and order’ of anarchie die de natie zal vernietigen. Dat is volgens Donald Trump de keuze tussen hemzelf en Joe Biden. Op de laatste dag van de Republikeinse Conventie probeerde hij de Democratische kandidaat op een lijn te zetten met “het tuig” dat de kop opsteekt tijdens Black Lives Matter. Die boodschap hebben gewapende blanke milities alvast begrepen. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond “om eigendom te beveiligen”. Met alle gevolgen van dien.

“Uw stem zal bepalen of we burgers die de wet naleven beschermen, of we vrij baan geven aan gewelddadige anarchisten, agitatoren en criminelen die onze steden bedreigen,” donderde Donald Trump vanuit ...