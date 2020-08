Legendarische koster Jef Celis overleden

Diest - De legendarische Jef Celis is overleden. Dat heeft pastoor Felix Van Meerbergen van de Sint-Sulpitiuskerk in Diest meegedeeld.

“Jef Celis was erekoster van de Sint-Sulpitiuskerk”, vertelt pastoor Van Meerbergen. “Meer dan een halve eeuw was de kerk zijn tweede thuis. “Hij was ook actief als gids in de stad en in de kerk. We zijn hem daarvoor oprecht dankbaar. We zullen hem in 'zijn' kerk ook in eerbied adieu zeggen. Tot bij God. Ons innig medevoelen ook gaat naar Rachel en zijn kinderen en kleinkinderen.” Pastoor Van Meerbergen wil Jef Celis ook typeren met een citaat van Fons Bonroy, erevoorzitter van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk in een eerste reactie: “Met hem verliezen wij de laatste medestichter van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk. Jef was een flamboyante maar uiterst integere man met een oog voor de unieke relatie tussen schoonheid en religiositeit. Hij kan nu voor eeuwig van de hemelse schoonheid genieten."