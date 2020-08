E314 dicht vanuit Diest tot in Lummen

Diest - Wie vandaag vanuit Diest naar Limburg wil rijden, moet rekening houden met werken op de E314-autosnelweg.

Wegen en Verkeer gaat vannacht het wegdek tussen de opritten in Halen en Lummen herstellen. Daarvoor gaat de snelweg in die richting om 21 uur volledig dicht. De werken duren tot morgenochtend, zaterdag 29 augustus, om 7 uur. Tijdens de werken is een omleiding van kracht. Het vervoer kan de route met de letter P volgen. Dat traject gaat van Halen over Herk-de-Stad naar Lummen, waar het opnieuw de snelweg op rijden kan. Voor het verkeer vanuit Halen richting Leuven is er geen probleem. Die richting blijft volledig open. Ook het stuk van de snelweg van Lummen naar Halen blijft volledig open