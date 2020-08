Laatste weekendmissen door kapelaan Wim Simons

Herk-de-Stad - Kapelaan Wim Simons van Herk-de-Stad gaat dit weekend voor het laatst voor in de weekendmissen in drie Herkse parochies.

Morgen, zaterdag 29 augustus, leidt hij de viering om 17 uur in de Sint-Martinuskerk van Herk-centrum. Om 18.15 uur gaat hij voor in de mis in de Sint-Jan-De-Doperkerk in Schulen. Zondag om 9 uur is zijn laatste mis in de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte in Berbroek. Kapelaan Simons verlaat binnenkort de pastorale eenheid Heilige Maria Amandina om naar Zonhoven te verhuizen, waar hij pastoor wordt.