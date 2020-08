Naomi Osaka houdt Elise Mertens uit finale

Elise Mertens (WTA 22) is er vrijdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/1.950.079 dollar). De Hamontse ging met 6-2 en 7-6 (7/5) onderuit tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 10). De wedstrijd duurde twee uur en een minuut.