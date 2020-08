Melanie (38) moest van plaats wisselen omdat ultraorthodoxe joden weigerden naast haar te zitten

Een Brits-Israëlische vrouw dient een klacht in tegen lagekostenmaatschappij EasyJet nadat haar op een vlucht van Tel Aviv naar Londen gevraagd werd om op een ander zitje plaats te nemen in het vliegtuig. Dat gebeurde nadat enkele ultraorthodoxe Joden niet naast haar wilden zitten.

Melanie Wolfson (38), een fondsenwerver die 13 jaar geleden in Tel Aviv ging wonen, had in oktober vorig jaar bijbetaald om een zetel te hebben langs het gangpad. Toen ze daar plaats wilde nemen, maakten een ultraorthodoxe joodse man en zijn zoon misbaar. De man vroeg haar of ze van plaats wilde wisselen met een man die een paar rijen verder zat.

“Ik werd beledigd en vernederd”, staat in de klacht van Wolfson. “Het was de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik gediscrimineerd werd omdat ik een vrouw ben. Van plaats wisselen zou ik nooit erg vinden als het was om vrienden of familieleden bij elkaar te laten zitten, maar ik heb geweigerd omdat het probleem was dat ik een vrouw ben.”

Gratis drankje

Een hostess kwam tussenbeide en bood Wolfson een gratis warm drankje aan als ze van plaats zou veranderen. Ze deed het, uit vrees dat de vlucht vertraging zou oplopen en omdat andere passagiers nog stonden te wachten om te gaan zitten.

Ze eist nu een schadevergoeding van 66.438 shekels - bijna 17.000 euro - van EasyJet. Ze wil ook dat EasyJet haar personeel verbiedt om vrouwen nog van plaats te laten veranderen omdat ze vrouw zijn. Dat gebeurt te veel, staat in de klacht, omdat ultraorthodoxe joden naast hen weigeren te zitten.