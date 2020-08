Chef Lieven Lootens zoekt een veggieworst die niet moet onderdoen voor zijn vleesbroer

Lieven Lootens zit niet te wachten op vegetarische worst. “Als ik vegetarisch eet, dan eet ik groenten. Maar ik begrijp dat ersatzvlees een overstap kan zijn naar minder vlees eten. Producenten hebben een moeilijke opdracht: een product creëren dat eruitziet en net zo lekker is als vlees. En daar is al veel vooruitgang in geboekt.”