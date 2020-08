Het nieuwe fietsframe is lichter dan een flesje frisdrank én is nu te zien in De Tour

Neem thuis een gevuld plastic flesje frisdrank, een beker koffie, een pak spaghetti of wat builtjes rijst. Kijk eens naar hun gewicht. Als ze boven de 800 gram gaan, wegen ze meer dan de koerskaders waarop renners hun volle gewicht zetten. Het Amerikaanse Trek claimt zelfs 698 gram voor het nieuwste frame. De lichte fietsen en hun al even afgetrainde rijders zullen vanaf vandaag blinken in de Tour de France.