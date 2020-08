Heusden-Zolder versoepelt regels: mondmasker enkel nog verplicht in drukste straten

Heusden-Zolder - Nu de besmettingscijfers in Heusden-Zolder al een hele week dalen, wordt ook de mondmaskerplicht in de gemeente versoepeld.

Sinds 29 juli was een mondmasker verplicht op het hele grondgebied. Daar komt vanaf maandag 31 augustus een einde aan. In de twee drukst bezochte handelscentra van de gemeente is een mondmasker wel nog verplicht: de verbinding van de Guido Gezellelaan vanaf de Sint-Jansstraat, het Sint-Willibrordusplein, de Brugstraat en de Koolmijnlaan tot aan het Sint-Barbaraplein. Uiteraard blijven de bestaande federale regels rond het dragen van een mondmasker gelden.

KAART. Hoeveel besmettingen zijn er in jouw gemeente?