Diest -

Dieven gingen met tuinmeubelen en een fiets aan de haal aan de Turnhoutsebaan. Het precieze tijdstip van de diefstal is niet gekend. In de Molenstraat sloegen dieven toe op een bouwwerf. Zij gingen er met materialen aan de haal. De politie Demerdal kreeg ook melding van een diefstal in een woning in het Liebrechtsveld. Over de aard en de omvang van de buit is niets geweten.