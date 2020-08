Mathieu van der Poel verschijnt alsnog aan start Druivenkoers (in zijn nieuwe driekleur): “Extra wedstrijdritme”

De 25-jarige Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) wordt één van de blikvangers in de 60e editie van de Druivenkoers, die zaterdag van start gaat. De kersverse Nederlandse kampioen wil na het Europees kampioenschap in Plouay zo wat extra wedstrijdkilometers opdoen.

“Mathieu van der Poel was in eerste instantie niet voorzien voor de Druivenkoers. Om hem nog wat meer wedstrijdritme te laten opdoen werd de wedstrijd van morgen aan zijn programma toegevoegd”, meldt persverantwoordelijke Thomas Sneyers van Alpecin-Fenix. “Dit allemaal in het teken van Tirreno-Adriatico die binnenkort van start gaat en waarin Mathieu van der Poel ook zal uitgespeeld worden.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Jubileumeditie zoekt opvolger voor Arvid de Kleijn

Zaterdag staat de 60e editie van de Druivenkoers (cat.1.1) op het programma. De jubileumeditie zal er één worden zonder al te veel publiek. De organisatoren en het stadsbestuur van Overijse weren immers toeschouwers aan start en finish maar ook op de hellingen zoals de Brusselsesteenweg, Smeysberg, Holstheide, Bollestraat en de Schavei. De organisatoren krijgen met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Team Sunweb en UAE Team Emirates zes WorldTour-teams aan de start.

Het parcours van de Druivenkoers in en rond Overijse is onderverdeeld in vijf grote ronden van elk 22,3 kilometer, aangevuld met 5 plaatselijke ronden op de Dreef van Overijse. In deze laatste omlopen, elk 16,5 kilometer groot, zit telkens de beklimming van de Smeysberg, Holstheide, Bollestraat, Schavei en de Brusselsesteenweg. Fikse kuitenbijters die wel voor afscheiding zouden kunnen zorgen in het peloton.

De organisatoren wisten 6 WorldTour-teams te strikken. Deceuninck-Quick Step zakt af met onder andere Davide Ballerini, Florian Sénéchal en Pieter Serry. Lotto Soudal tipt op mannen als Nikolas Maes, Jelle Wallays en Gerben Thijssen. Deze laatste maakt zijn rentree na zijn zware val tijdens de Zesdaagse van Gent. De rappe Pascal Ackermann is met Erik Baska het speerpunt bij Bora-Hansgrohe. Dimitri Claeys en Julien Vermote trekken de kar bij Cofidis, Jasper Philipsen heeft onder andere Fernando Gaviria in de ploeg bij UAE Team Emirates. Bij Sunweb is het uitkijken naar Thymen Arensman en Asbjörn Kragh Andersen.

De winnaar van vorige editie, de Nederlander Arvid de Kleijn, start bij Riwal. De nummer twee van 2019, Gianni Vermeersch, is van de partij bij Alpecin-Fenix, net als Mathieu van der Poel dus.