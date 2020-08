Geen EK-medaille voor Victor Campenaerts en de Belgen in Mixed Relay na chaotische race met valpartij: “Dit moet anders”

België werd vijfde (op zes landen) in de mixed relay op het EK in Plouay. De mannen hadden pech dat er tijdens hun twee rondjes een wolkbreuk losbarstte. Jasper De Plus moest snel lossen en Rune Herregodts dook in de gracht. Victor Campenaerts wachtte op De Plus maar een mogelijke medaille was toen al onmogelijk. Het goud was voor Duitsland.