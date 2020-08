Mama (28) pasgeboren baby aangehouden voor kindermoord in Liedekerke

Liedekerke -

De onderzoeksrechter in Brussel heeft een 28-jarige moeder aangehouden voor kindermoord. Ze had zich woensdag in het ziekenhuis aangeboden met verwondingen van gynaecologische aard. Aangezien ze een verwarrende uitleg gaf, verwittigden de artsen de politie. In haar woning werd het levenloze lichaam van een pasgeboren baby gevonden. Alles wijst erop dat ze haar kind heeft omgebracht.