Het waren niet de skiërs: “Al in januari lagen er in België coronapatiënten in coma”

De skiërs uit Italië die in maart naar ons land terugkeerden, zorgden voor een snelle verspreiding van het virus in ons land. Maar het was zeker niet de eerste keer dat het virus zijn intrede maakte, dat zegt een nieuw rapport van de VUB en de ULB. Maar wanneer is het dan in ons land aangekomen? En hoe kan het dat dat niet werd ontdekt?