Muscat over nieuwkomer Cacace: “Hij kan onmiddellijk impact hebben”

Voor de tweede uitwedstrijd van het seizoen trekt STVV naar de Kehrweg, waar het vernieuwde en versterkte Eupen de tegenstrever is. Op Kevin Muscats wekelijkse persconferentie ging het vooral over de kersverse aanwinst Liberato Cacace, die vrijdag al meetrainde met de Kanaries. “Jullie moeten zelf maar een oordeel over hem vellen”, aldus Muscat.