Weerman bijna geraakt door bliksem tijdens live-uitzending

De Amerikaanse weerman Justin Horne stond in San Antonio verslag uit te brengen over de orkaan Laura die het zuiden van de Verenigde Staten teistert. Maar je buiten begeven tijdens een orkaan van categorie 4 is niet zonder risico. De meteoroloog krijgt de schrik van zijn leven wanneer de bliksem vlak bij hem inslaat.

Orkaan Laura kwam woensdagnacht aan land ter hoogte van de staten Texas en Louisiana. Duizenden Amerikanen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Laura is één van de krachtigste stormen ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In Louisiana vielen er al zes doden, miljoenen mensen zitten zonder stroom.

