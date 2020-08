Vogels spotten, de favoriete hobby van modeontwerper Marc Jacobs

Een kaki ensemble, hoed, parelketting, peeptoe pumps en een verrekijker: meer heeft de Amerikaanse modeontwerper Marc Jacobs niet nodig om zijn favoriete hobby te beoefenen: vogels spotten in de natuur. De designer deelde een kiekje in volle ‘actie’ op Instagram.

Vogels spotten is hipper dan ooit. Veel beroemdheden, onder wie muzikanten Damon Albarn van Gorillaz en Guy Garvey van Elbow, trekken graag het bos in om onze gevederde vrienden te bestuderen met een verrekijker. Ook Marc Jacobs is fan en beoefent de hobby in zijn eigen glamoureuze stijl. “Zoek en je zal vinden”, schrijf hij bij zijn Instagramkiekje.

De internationale media schrijven dat birdwatching in populariteit is gestegen en daar zit de lockdown van de voorbije maanden voor iets tussen. The Washington Post meldde dat de vogelspot app eBird tussen maart en juni alleen al 186.377 keer werd gedownload. De Britse krant The Guardian schreef dan weer dat opvallend millennials interesse tonen in het bestuderen van mussen, merels, spreeuwen en co. (Lees verder onder de foto)

En bij ons?

De hype is ook overgevlogen naar ons land. Bij Natuurpunt merkten ze voor de coronacrisis al op dat steeds meer dames interesse tonen. Ongeveer de helft van de cursisten die vorig jaar de opleiding natuurgids startte, is vrouw. Tien jaar geleden was dat hoogstens één op vijf. “Vogels kijken is ineens trendy geworden. Veel meer mensen willen weten wat er in de natuur vlakbij te zien is”, aldus lesgever Koen Leysen begin vorig jaar in Het Nieuwsblad. Pioniers van de vervrouwelijking van de Vlaamse vogelaars zijn Dé Duifkes.

Een van de bekendste vogelaars in ons land is Begijn Le Bleu, onder meer bekend van het programma Foute Vrienden. Hij heeft in juni een nieuw boek in het teken van vogels spotten uitgebracht: ‘Fwiet! Fwiet! De passie van het vogelkijken’. Hij heeft ook een podcast over de vrijetijdsbesteding in de natuur. “Je leert als vogelaar geduld te hebben”, klonk he eerder in een interview.

Hoe begin je eraan?

Op de site van Natuurpunt vind je een overzicht van de tips om met de hobby te starten. Daarbij is een verrekijker het belangrijkste accessoire. Verder wordt aangeraden om een (Belgische) vogelgids mee te nemen om te soorten te herkennen. Kleed je net zoals Marc Jacobs ook in natuurlijke kleuren, zo val je niet op. Om de diertjes niet weg te jagen, is het belangrijk om stil te zijn. Praat niet te luid en zet je gsm op de stille stand. Het loont om zelf een vroege vogel te zijn, want bij zonsopgang spot je het meest.