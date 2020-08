Schenking niet de beste optie bij overdracht familiebedrijf

Hasselt -

Familiebedrijven die door schenking overgaan op de volgende generatie, presteren doorgaans slechter dan familiebedrijven waar de volgende generatie betaalde voor de overdracht. Dat blijkt uit een doctoraatsstudie van Ellen Janssen aan de UHasselt. “Een schenking is niet per se de beste optie”, aldus de kersverse doctor in de economie.