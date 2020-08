65 oude Hasseltse bomen krijgen VIP-behandeling en nakomelingen

Hasselt -

65 oude en waardevolle bomen die in de Hasseltse binnenstad, op het oude Kerkhof en in de Japanse Tuin staan, worden in de komende weken onderzocht door de onderzoeksgroep Bio-Research van Hogeschool PXL. Dat moet hen niet alleen een beter leven bezorgen, het moet zelfs leiden tot nakomelingen van de sterkste en mooiste bomen.