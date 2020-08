De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft vrijdagmiddag de snelste tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van België, dat is de zevende WK-manche van het seizoen.

Op het Circuit van Spa-Francorchamps werkte de vicewereldkampioen en huidige nummer drie in de WK-stand op zijn 31e verjaardag zijn snelste ronde af in 1:44.493 en daarmee was hij 69 duizendsten van een ...