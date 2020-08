Geen paniek bij Lotto Soudal na ‘niet-negatieve’ testen: “Het is even herschikken, maar ook dat is werkbaar

Na de twee ‘niet-negatieve’ testen op het coronavirus bij twee personeelsleden van Lotto Soudal, heerst er volgens teammanager John Lelangue geen paniek bij het team. “Zij kwamen in contact met de renners, maar respecteerden wel de afstand en alle andere veiligheidsregels. We hopen nu dat we verder gespaard blijven. Het personeel zal vervangen worden, maar dat kan nog enkele dagen duren.”