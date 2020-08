Aangeslagen Harry Maguire reageert op de kroegruzie: “Ik vreesde voor mijn leven”

Engels voetbalinternational Harry Maguire heeft gereageerd op de feiten op het Griekse eiland Mykonos. De verdediger van Manchester United werd door de rechter bij verstek aan drie zaken schuldig bevonden. Zaterdag mocht Maguire de cel verlaten, nadat hij betrokken raakte in een kroegruzie, waarbij ook agenten in burger betrokken waren. “Ik hoef geen excuses te zoeken, mijn geweten is zuiver.”